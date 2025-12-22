news_header_top
Общество 22 декабря 2025 15:23

Автоинспекторы напомнили татарстанцам о правилах безопасности на дороге в метель

По данным синоптиков, в Татарстане в ближайшие сутки ожидаются сильная метель и резкое понижение температуры воздуха до -20°C.

Автоинспекторы напоминают, что водителям необходимо строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля.

По возможности жителям республики рекомендуют отказаться от дальних поездок в этот период.

Пешеходам также следует переходить проезжую часть можно только в установленных местах, а в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде.

