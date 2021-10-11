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Ру Тат
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11 октября 2021  17:19
Павел Климчак

Автоинспекторы напомнили пожилым жителям Татарстана о правилах дорожного движения

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В Татарстане сотрудники ГИБДД вместе с работниками ГБУ «БДД» и юными инспекторами дорожного движения напомнили пожилым людям о необходимости соблюдать ПДД. По словам полицейских, именно пожилые люди часто пренебрегают элементарными нормами безопасности: переходят дорогу не по зебре, на красный свет или прямо перед машинами.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Кроме того, автоинспекторы обратились и к пожилым водителям. Им порекомендовали быть крайне внимательными и осторожными на дороге, а также следить за своим здоровьем. Все участники акции проверили свои знания ПДД во время тематического интерактива. За правильные ответы они получали призы.

#ЮИДовцы #пожилые люди #автоинспекторы
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