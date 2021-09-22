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Ру Тат
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22 сентября 2021  15:59
Павел Климчак

Автоинспекторы напомнили будущим мамам в РТ, как правильно перевозить ребенка в авто

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Во время Недели безопасности дорожного движения автоинспекторы проводят обучающие тренинги по безопасной перевозке детей для будущих родителей в перинатальных центрах, родильных домах и женских консультациях Казани.

Так, в женской консультации №13 стражи порядка напомнили, что ребенка с самых малых лет необходимо перевозить в машине в детском автокресле. Инспекторы подробно объяснили родителям, как правильно подобрать кресло с учетом веса, роста и возраста ребенка, а также напомнили, к каким последствиям может привести его отсутствие.

В завершении мероприятия всем родителям вручили памятки по использованию детских автокресел, а также световозвращающие элементы.

#детское автокресло #неделя безопасности дорожного движения
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