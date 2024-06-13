Автоинспекторы напоминают татарстанцам о безопасности в грядующую непогоду

Предстоящей ночью и завтра днем в Татарстане ожидаются грозы и град, а такжек шквалистые усиления ветра порывами до 23м/с.

Автоинспекторы Татарстана напоминают, что при таких условиях во время движения на автомобиле следует воздержаться от опасных маневров. Особенно, если они связаны с выездом на встречную полосу.

Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.

Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями.