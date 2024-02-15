Автоинспекторы наказали жительницу Казани, которая ездила за рулем с маленьким ребенком

Автоинспекторы Казани по видео нашли женщину-водителя, которая управляла автомобилем с находящимся у нее на коленях малолетним ребенком. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Как выяснилось, за рулем Renault находилась 32-летняя жительница Казани. Девушка пояснила, что во время движения годовалый ребенок облился водой из бутылочки, в связи с чем ей пришлось взять его на руки.

В отношении автолюбительницы составлены административные материалы за опасное вождение и проезд без детского удерживающего устройства. Кроме этого, материалы переданы в ПДН для проверки и принятия процессуального решения.