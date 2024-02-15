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Происшествия 15 февраля 2024 15:29

Автоинспекторы наказали жительницу Казани, которая ездила за рулем с маленьким ребенком

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Автоинспекторы Казани по видео нашли женщину-водителя, которая управляла автомобилем с находящимся у нее на коленях малолетним ребенком. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Как выяснилось, за рулем Renault находилась 32-летняя жительница Казани. Девушка пояснила, что во время движения годовалый ребенок облился водой из бутылочки, в связи с чем ей пришлось взять его на руки.

В отношении автолюбительницы составлены административные материалы за опасное вождение и проезд без детского удерживающего устройства. Кроме этого, материалы переданы в ПДН для проверки и принятия процессуального решения.

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