Автоинспекторы наказали водителя, который на «КАМАЗе» дрифтовал у Речного порта в Казани

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором «КАМАЗ» дрифтует на территории Речного порта в Казани. Автоинспекторы установили, что снимали видео на улице Девятаева перед зданием порта.

В скором времени сотрудники ГИБДД установили номера грузовика, а также личность его водителя. В беседе со стражами порядка он рассказал, что решил снять этот ролик после завершения рабочей смены.

В итоге на мужчину составили административные материалы за опасное вождение, нарушение использования звуковых сигналов и предметов на лобовом стекле, мешающих обзору. После осмотра самого большегруза на водителя также составили материалы за отсутствие аптечки и брызговиков, неисправный руль и фары, а также за установленную лестницу.

Фото: городская Госавтоинспекция

Как сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, были собраны материалы для аннулирования регистрации «КАМАЗа». Грузовик отправили на штрафстоянку.