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Происшествия
11 ноября 2022  15:53
Павел Климчак

Автоинспекторы наказали челнинца, который перевозил своего ребенка в багажнике авто

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Сотрудники ГИБДД обратили внимание на распространявшееся в соцсетях видео, на котором водитель Mazda посадил в багажник автомобиля своего ребенка.

Стражи порядка установили личность водителя – им оказался 42-летний житель Челнов. Его оштрафовали за нарушение правил перевозки людей.

Свою вину челнинец признал. Он рассказал, что посадил ребенка в багажник и таким образом доехал с ним до подъезда своего дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

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