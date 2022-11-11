Автоинспекторы наказали челнинца, который перевозил своего ребенка в багажнике авто

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на распространявшееся в соцсетях видео, на котором водитель Mazda посадил в багажник автомобиля своего ребенка.

Стражи порядка установили личность водителя – им оказался 42-летний житель Челнов. Его оштрафовали за нарушение правил перевозки людей.

Свою вину челнинец признал. Он рассказал, что посадил ребенка в багажник и таким образом доехал с ним до подъезда своего дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.