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Происшествия
30 декабря 2021  14:43
Павел Климчак

Автоинспекторы наказали 37 водителей за нарушение правил перевозки пассажиров в РТ

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Республиканская Госавтоинспекция провела проверку на соблюдение закона о перевозках пассажиров в Татарстане. Во время мероприятия было выявлено более 250 технически неисправных автомобилей, двое водителей, которых лишили прав, и еще четырех, которые даже не получали водительское удостоверение.

После проверки оштрафовали мужчину, который организовал перевозку пассажиров за плату без госрегистрации ИП. Кроме того, штраф выписали еще 37 водителям, которые работали таксистами без специального разрешения. Девять автомобилей арестовали.

«Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призывает граждан пользоваться услугами официальных перевозчиков», – сообщил замначальника УГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

#перевозка пассажиров #гибдд рт
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