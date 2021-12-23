Автоинспекторы на трассе в Татарстане помогли водителю вытащить авто из снега

Инспекторы ДПС Шамиль Гарипов и Даниль Алимов заметили во время патрулирования на трассе в Альметьевском районе автомобиль, который стоит у края дороги с включенной аварийкой. Они остановились, чтобы выяснить, в чем дело.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Водитель авто рассказал стражам порядка, что его машину занесло на ходу, а затем она увязла в снегу. Самостоятельно вытолкнуть автомобиль из снега у мужчины не получилось, никто из водителей не захотел остановиться и помочь.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Тогда автоинспекторы остановили проезжавший мимо грузовик и с помощью троса вытащили автомобиль обратно на дорогу. Водитель и его пассажир поблагодарили инспекторов за отзывчивость и оказанную помощь. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.