Автоинспекторы на трассе в РТ нашли 100 фальшивых купюр у водителя, который ехал в Ижевск
Как полагает следствие, осенью прошлого года 40-летний житель Удмуртии купил в Москве 100 поддельных пятитысячных купюр. После этого он поехал в Ижевск, чтобы там потратить фальшивки.
Однако на посту ГИБДД в Верхнеуслонском районе Татарстана его остановили атвоинспекторы, обнаружили фальшивые деньги и задержали мужчину. Сейчас он находится под стражей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хранение, перевозка поддельных денег». Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело направили в Верхнеуслонский районный суд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.