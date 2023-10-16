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Руc Тат
Происшествия 16 октября 2023 20:12

Автоинспекторы массово проверяют водителей такси в Татарстане

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В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции начали операцию «Такси» среди водителей легкового такси.

Особое внимание автоинспекторов будет уделено законности осуществления перевозок, правомерности осуществления трудовой деятельности иностранными водителями, соблюдения ими миграционного законодательства.

Автоинспекторы также проверят соблюдение требований по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей такси и предрейсового контроля технического состояния автомобилей, сообщают в ведомстве.

#госавтоинспекция #такси
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