Автоинспекторы Казани задержали водителя, устроившего три аварии в разных частях города

Накануне в Казани задержали 40-летнего мужчину, который стал виновников трех ДТП в разных частях города. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, поздно вечером водитель внедорожника Mitsubishi, двигаясь по улице Краснококшайской, въехал в Chevrolet, после чего скрылся с места ДТП. В результате наезда Chevrolet врезался в столб, а 24-летний водитель получил травмы.

В ведомстве отметили, что по его вине произошли еще две аварии. Так, напротив дома № 41 по улице Зирекле иномарка сбила 25-летнюю девушку. После этого водитель также скрылся с места ДТП.

Кроме того, водитель Mitsubishi инициировал еще одно ДТП на улице Залесная. Водитель нарушил дистанцию и врезался в Kia Rio. От удара последний протаранил припаркованный автомобиль Kia Spectra. В результате 42-летняя пассажирка Kia Rio получила травмы.

Позднее автовладельца поймали. По данным Госавтоинспекции, водитель был трезв. Автомобиль виновника поместили на спецстоянку.