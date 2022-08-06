Автоинспекторы Казани за ночь поймали троих пьяных водителей

По данным ГИБДД, за семь месяцев этого года в Казани произошло 20 ДТП по вине пьяных водителей, в которых погиб один человек и ещё 26 получили травмы. Однако сотрудники Госавтоинспекции ежедневно напоминают об ответственности и последствиях нетрезвого вождения.

В связи с этим в ночь с 5 на 6 августа автоинспекторы провели рейд на пьяных водителей в столице республики. За время рейда удалось поймать трех нетрезвых водителей.

Кроме того, стражи порядка составили ещё три протокола за езду без прав, два протокола – за передачу руля человеку без прав, пять протоколов – за непристегнутые ремни безопасности, а также ещё двадцать штрафов выписали за отсутствие страховки.

В ГИБДД Казани напоминают, что за вождение в пьяном состоянии предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав от полутора до двух лет. Если же водителя повторно поймают пьяным за рулём, то ему грозит уголовная ответственность.

«Нетрезвые водители являются одним из наиболее актуальныхугроз безопасности дорожного движения. Зачастую ДТП с участием нетрезвых водителей приводят к страшным последствиям: гибели людей и травматизму», – добавили в Госавтоинспекции Казани.