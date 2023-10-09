Автоинспекторы Казани устроили облаву на таксистов-нелегалов

Автоинспекторы Казани вместе с сотрудниками Управления по вопросам миграции провели рейд, направленный на установление мигрантов, незаконно пребывающих и работающих в России, в том числе по перевозке пассажиров и груза.

Под пристальным вниманием сотрудников оказались водители, не соблюдающие правила перевозки пассажиров, находящиеся за рулем без соответствующих документов, а также управляющие автомобилем с техническими неисправностями.

Фото: Госавтоинспекция Казани

В Казани было проверено более семидесяти таксистов.

В результате составлено 25 протоколов, один автомобиль такси под управлением водителя-иностранца, не имеющего российского водительского удостоверения, помещен на спецстоянку. Кроме того, 9 административных протоколов были составлены за нарушение и режима пребывания в РФ.