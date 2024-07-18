Автоинспекторы Казани спасли изнемогавших от жары пассажиров, застрявших в трамвае

Сегодня в районе 10:50 в Казани экипаж полка ДПС заметил трамвай, который остановился на пересечении улиц Тэцевская-Копылова, перекрывая перекресток. Оказалось, что из-за отсутствия электричества двери трамвая заклинило, оставив пассажиров внутри, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Автоинспекторы приняли решение проникнуть в трамвай через окно, чтобы спасти пассажиров, страдающих от жары. Они также остановили следующий трамвай и помогли установить жесткую сцепку, чтобы переместить трамвай в безопасное место.

Все это время инспекторы ДПС продолжали регулировать движение на перекрестке, чтобы избежать аварий и обеспечить безопасность других участников дорожного движения.