Автоинспекторы Казани проверят водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей

Госавтоинспекция Казани проведет профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир!», сообщили в ведомстве.

Комплекс профилактических мероприятий для профилактики дорожно-транспортного травматизма будет проходить в столице Татарстана с 22 мая по 4 июня.

В городской Госавтоинспекции напомнили, что за 4 месяца этого года в Казани произошло 405 аварий, в которых 7 человек погибли и 438 получили травмы.

«За 4 месяца текущего года за нарушение "перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства" к административной ответственности были привлечены 887 водителей», – сообщил замначальника отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Казани подполковник полиции Нияз Ярулин.

Согласно исследованиям центров транспортной безопасности, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при ДТП для водителя и пассажира переднего сиденья на 50%, а для пассажиров заднего сиденья – на 25%.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными на дороге.