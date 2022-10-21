Автоинспекторы Казани проверят, пропускают ли водители пешеходов

С 20 по 29 октября в Казани пройдет профилактический рейд «Пешеход». Особое внимание инспекторов будет направлено на пешеходов-нарушителей, которые переходят дорогу в неположенном месте, а также водителей, которые не пропускают людей на пешеходных переходах, рассказали в городской Госавтоинспекции.

«За 9 месяцев текущего года на территории Казани произошло 351 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов, в которых 13 человек погибли и 348 получили травмы различной степени тяжести. Наибольшая тяжесть последствий наездов на пешеходов приходится на темное время суток, в большинстве случаев это пешеходы, не имеющие на одежде световозвращающих элементов. Наибольшее количество наездов на пешеходов происходит вне пешеходных переходов – произошло 180 таких происшествий, в которых 12 человек погибли и 172 человека пострадали», - поделился с агентством заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по Казани Нияз Яруллин.

Так вечером 17 октября 27-летний водитель за рулем «Лады» напротив дома № 21 по улице Даурская совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшая госпитализирована в больницу.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой неукоснительно следовать правилам дорожного движения и снижать скорость во дворах, а также придомовых территориях, вблизи школ, детских садов и при приближении к пешеходному переходу.

«Уважаемые пешеходы! Прежде чем перейти проезжую часть необходимо убедиться в безопасности перехода. Если Вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде», – подчеркнули в ГИБДД Казани.

