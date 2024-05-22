Автоинспекторы Казани проверят, по правилам ли водители перевозят детей

В целях повышения безопасности юных участников дорожного движения и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма с 22 мая по 5 июня 2024 года на территории Республики Татарстан пройдет профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

По данным заместителя начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Артура Газизова, только за первые 4 месяца этого года в республике было зарегистрировано 42 ДТП с участием детей до 16 лет, в результате которых 44 ребенка получили различные травмы.

В рамках превентивной акции «Внимание – дети!» сотрудники Госавтоинспекции Казани запланировали целый комплекс мер, направленных на обеспечение детской дорожной безопасности. Это проверки водителей на предмет нарушений правил перевозки детей, рейды по выявлению непредоставления преимущества пешеходам, акции по популяризации использования световозвращателей, а также информирование образовательных учреждений о фактах нарушений ПДД несовершеннолетними для проведения дальнейшей профилактической работы. Кроме того, запланированы родительские собрания с участием инспекторов ГИБДД, конкурсы и викторины в летних лагерях.

Госавтоинспекция Казани призывает всех участников дорожного движения проявлять предельную бдительность и внимательность. Родителям рекомендуется не оставлять детей без присмотра вблизи проезжей части и обязательно использовать детские удерживающие устройства при перевозке в автомобиле детей младше 7 лет в соответствии с ПДД РФ. Для детей старшего возраста также настоятельно рекомендуется применение автокресел или бустеров.