Автоинспекторы Казани после погони задержали пьяного лихача на «Ладе Гранте»

В три часа ночи водитель автомобиля «Лада Гранта» не подчинился требованиям автоинспекторов и устроил погоню.

Как сообщают в Госавтоинспекции Казани, лихача задержали напротив дома 194 по Проспекту Победы. Водителем оказался 24-летний житель Приволжского района Казани, который был пьян – «Алкотектор» показал 0,258 промилле.

В отношении автолюбителя составили четыре протокола об административном правонарушении, а автомобиль отправили на спецстоянку.