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Руc Тат
Происшествия 16 ноября 2023 15:16

Автоинспекторы Казани после погони задержали пьяного лихача на «Ладе Гранте»

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В три часа ночи водитель автомобиля «Лада Гранта» не подчинился требованиям автоинспекторов и устроил погоню.

Как сообщают в Госавтоинспекции Казани, лихача задержали напротив дома 194 по Проспекту Победы. Водителем оказался 24-летний житель Приволжского района Казани, который был пьян – «Алкотектор» показал 0,258 промилле.

В отношении автолюбителя составили четыре протокола об административном правонарушении, а автомобиль отправили на спецстоянку.

#пьяные водители
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