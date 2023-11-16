Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Автоинспекторы Казани после погони задержали пьяного лихача на «Ладе Гранте»
В три часа ночи водитель автомобиля «Лада Гранта» не подчинился требованиям автоинспекторов и устроил погоню.
Как сообщают в Госавтоинспекции Казани, лихача задержали напротив дома 194 по Проспекту Победы. Водителем оказался 24-летний житель Приволжского района Казани, который был пьян – «Алкотектор» показал 0,258 промилле.
В отношении автолюбителя составили четыре протокола об административном правонарушении, а автомобиль отправили на спецстоянку.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников