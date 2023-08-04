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Автоинспекторы Казани помогли вернуться домой потерявшей память пожилой женщине
Поздно вечером на улице Татарстан в Казани к сотрудникам ГИБДД обратилась женщина. Она рассказала, что напротив дома №22 по улице Татарстан находится пенсионерка и просит помощи у прохожих отвезти ее домой.
Как сообщают в пресс-службе МВД России по РТ, экипаж выдвинулся на место и выяснил, что пенсионерка не помнит куда шла. Женщина с трудом вспомнила свой адрес.
Инспекторы 1 взвода 1 роты 3 батальона Алексей Арсентьев и Фаиль Сафин сообщили о происшествии в дежурное отделение и на попутном автомобиле сопроводили пенсионерку до места жительства.
В свою очередь женщина поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за чуткость, внимание и оказанную помощь.
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