Автоинспекторы Казани помогли вернуться домой потерявшей память пожилой женщине

Поздно вечером на улице Татарстан в Казани к сотрудникам ГИБДД обратилась женщина. Она рассказала, что напротив дома №22 по улице Татарстан находится пенсионерка и просит помощи у прохожих отвезти ее домой.

Как сообщают в пресс-службе МВД России по РТ, экипаж выдвинулся на место и выяснил, что пенсионерка не помнит куда шла. Женщина с трудом вспомнила свой адрес.

Инспекторы 1 взвода 1 роты 3 батальона Алексей Арсентьев и Фаиль Сафин сообщили о происшествии в дежурное отделение и на попутном автомобиле сопроводили пенсионерку до места жительства.

В свою очередь женщина поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за чуткость, внимание и оказанную помощь.