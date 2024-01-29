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Автоинспекторы Казани помогли коммунальщикам во время уборки снега
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В столице Татарстана продолжают бороться с последствиями снегопада. Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме, ликвидируя последствия стихии.
Сегодня экипажем ДПС было оказано содействие коммунальным службам по ограничению движения по улице Жуковского для проведения снегоуборочных работ.
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