Автоинспекторы Казани помогли коммунальщикам во время уборки снега

В столице Татарстана продолжают бороться с последствиями снегопада. Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме, ликвидируя последствия стихии.

Сегодня экипажем ДПС было оказано содействие коммунальным службам по ограничению движения по улице Жуковского для проведения снегоуборочных работ.