Автоинспекторы Казани помогли доставить беременную женщину в роддом

В Казани автоинспекторы помогли оперативно доставить беременную женщину в больницу, сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Во время службы на 30-м километре автодороги Казань – Оренбург к автоинспекторам Ришату Фаттахову и Салавату Ахметвалиеву за помощью обратился взволнованный водитель Kia. Мужчина рассказал, что у него на пассажирском сидении находится жена на восьмом месяце беременности, которая нуждается в срочной медицинской помощи.

Оценив дорожную обстановку, сотрудники полиции приняли решение незамедлительно сопроводить машину с беременной в медицинское учреждение.

Фото: © МВД Татарстана

Счастливый отец поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за своевременно оказанную помощь и доброе отношение. В настоящее время жизни и здоровью девушки и ее ребенка ничего не угрожает.