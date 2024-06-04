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Автоинспекторы Казани помогли доставить беременную женщину в роддом
В Казани автоинспекторы помогли оперативно доставить беременную женщину в больницу, сообщают в пресс-службе МВД по РТ.
Во время службы на 30-м километре автодороги Казань – Оренбург к автоинспекторам Ришату Фаттахову и Салавату Ахметвалиеву за помощью обратился взволнованный водитель Kia. Мужчина рассказал, что у него на пассажирском сидении находится жена на восьмом месяце беременности, которая нуждается в срочной медицинской помощи.
Оценив дорожную обстановку, сотрудники полиции приняли решение незамедлительно сопроводить машину с беременной в медицинское учреждение.
Счастливый отец поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за своевременно оказанную помощь и доброе отношение. В настоящее время жизни и здоровью девушки и ее ребенка ничего не угрожает.
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