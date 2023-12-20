Автоинспекторы Казани поймали водителя на самодельном пикапе

Сегодня на Амирхана инспекторы ДПС задержали молодого водителя на самодельной машине. Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 25-летний водитель получил права меньше года назад.

За несоответствие технического состояния автомобиля на водителя составлены протоколы об административном правонарушении. Также он отстранен от управления транспортным средством.

В свою очередь самодельный пикап отправили на спецстоянку.