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Происшествия 20 декабря 2023 16:50

Автоинспекторы Казани поймали водителя на самодельном пикапе

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Сегодня на Амирхана инспекторы ДПС задержали молодого водителя на самодельной машине. Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 25-летний водитель получил права меньше года назад.

За несоответствие технического состояния автомобиля на водителя составлены протоколы об административном правонарушении. Также он отстранен от управления транспортным средством.

В свою очередь самодельный пикап отправили на спецстоянку.

#автоинспекторы
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