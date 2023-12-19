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Автоинспекторы Казани поймали водителя иномарки с 336 штрафами ГИБДД
Накануне на проспекте Ямашева автоинспекторы остановили Volkswagen Polo под управлением 29-летней девушки. Как выяснилось, автолюбительница накопила 336 штрафов за нарушения ПДД.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 91 постановление было вынесено за игнорирование оплаты штрафа в установленый срок.
В итоге автомобиль неплательщика передали приставам, которые поместили его на специализированную, охраняемую стоянку.
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