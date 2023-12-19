Автоинспекторы Казани поймали водителя иномарки с 336 штрафами ГИБДД

Накануне на проспекте Ямашева автоинспекторы остановили Volkswagen Polo под управлением 29-летней девушки. Как выяснилось, автолюбительница накопила 336 штрафов за нарушения ПДД.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 91 постановление было вынесено за игнорирование оплаты штрафа в установленый срок.

В итоге автомобиль неплательщика передали приставам, которые поместили его на специализированную, охраняемую стоянку.