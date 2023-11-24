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Автоинспекторы Казани поймали 18-летнего мотоциклиста без водительских прав
Накануне вечером на дорогах Казани задержали юного мотоциклиста, который не подчинился требованиям автоинспекторов.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, в 23.44 экипажу ДПС на улице Халезова на требование об остановке не подчинился водитель питбайка XMOTOS. В результате мотоциклист устроил погоню с полицейскими.
Спустя некоторое время его задержали. За рулем питбайка находился 18-летний парень, не имеющий права управления.
В отношении юноши составили протокол, а питбайк отправили на спецстоянку.
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