Автоинспекторы Казани поймали 18-летнего мотоциклиста без водительских прав

Накануне вечером на дорогах Казани задержали юного мотоциклиста, который не подчинился требованиям автоинспекторов.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, в 23.44 экипажу ДПС на улице Халезова на требование об остановке не подчинился водитель питбайка XMOTOS. В результате мотоциклист устроил погоню с полицейскими.

Спустя некоторое время его задержали. За рулем питбайка находился 18-летний парень, не имеющий права управления.

В отношении юноши составили протокол, а питбайк отправили на спецстоянку.