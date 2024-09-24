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ГАИ подвела итоги мотосезона в Казани – в ДТП пострадали 9 человек
Госавтоинспекция Казани подвела предварительные итоги заканчивающегося сезона мототранспорта и поделилась статистикой.
По данным ведомства, с начала года на дорогах Казани произошло 9 ДТП с участием двухколесного транспорта, в которых пострадали люди. Кроме того, в результате ДТП с участием двухколесного транспорта погиб один человек.
Согласно устоявшейся практике, среди владельцев двухколесного транспорта выделяют две группы людей:
— Первая группа – это те, кто получают права категорий «М», «А1», «А», соблюдают ПДД, пользуются защитной экипировкой и заботятся о своих мотоциклах.
— Вторая группа – взрослые родители, которые приобретают для своих детей питбайки. Свои решения они объясняют воспоминаниями о детстве, когда движение было менее интенсивным.
Если с первой категорией еще можно вести беседы на дорогах, то со второй это сделать невозможно, отмечают автоинспекторы.
«Встречи с родителями проходят, но уже слишком поздно. Важно информировать население до происшествий, а не после!», – подчеркнул начальник казанской Госавтоинспекции Михаил Савин.
Госавтоинспекция Казани убедительно просит родителей подумать о будущем своих детей и ограничить использование питбайков и квадроциклов, пока не стало слишком поздно.
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