Автоинспекторы Казани по видео нашли водителя «ГАЗели», который устроил дрифт позле ТЦ

Видеозапись казанского лихача на «ГАЗели» попала в поле зрения автоинспекторов еще в конце ноября. На кадрах видно, как водитель эвакуатора дрифтовал на парковке ТЦ «Парк Хаус».

Позднее лихача удалось найти по номерам эвакуатора. Им оказался 23-летний местный житель.

За опасное вождение на водителя составили административный материал, предусматривающий штраф в сумме 1500 рублей.