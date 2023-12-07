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Автоинспекторы Казани по видео нашли водителя «ГАЗели», который устроил дрифт позле ТЦ
Видеозапись казанского лихача на «ГАЗели» попала в поле зрения автоинспекторов еще в конце ноября. На кадрах видно, как водитель эвакуатора дрифтовал на парковке ТЦ «Парк Хаус».
Позднее лихача удалось найти по номерам эвакуатора. Им оказался 23-летний местный житель.
За опасное вождение на водителя составили административный материал, предусматривающий штраф в сумме 1500 рублей.
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