Автоинспекторы Казани по видео нашли водителя автобуса, который дважды нарушил ПДД

Автоинспекторы Казани привлекли к административной ответственности водителя автобуса, который дважды проехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

15 августа 2023 года в районе шести часов вечера 38-летний водитель автобуса «Нефаз», следуя по улице Гвардейская, проехал на запрещающий сигнал светофора.

Правонарушение удалось обнаружить благодаря мониторингу соцсетей. Позднее автоинспекторам удалось найти водителя, ему назначили штраф в размере 1000 рублей.

Кроме того, с 24 августа по 3 сентября 2023 года автоинспекторы провели на территории столицы Татарстана комплекс мероприятий в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием пассажиров автобусов.

По данным ведомства, за 8 месяцев 2023 года в Казани по вине водителей автобусов произошло 43 дорожно-транспортных происшествия, в которых 53 человека получили травмы различной степени тяжести. Превышение скоростного режима водителями общественного транспорта причина большинства дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, отметили в ведомстве.