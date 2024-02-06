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Происшествия 6 февраля 2024 09:19

Автоинспекторы Казани остановили водителя «ГАЗели», который ездил без крышки капота

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Накануне на Горьковском шоссе в Казани автоинспекторы поймали водителя на технически неисправной «ГАЗели».

На кадрах видно, что у автомобиля полностью отсутствует крышка капота. Кроме того, машина передвигалась лишь с одной фарой. Как сообщают в городской Госавтоинспекции, за рулем автомобиля находился 21-летний водитель, которые получил водительское удостоверение в феврале 2021 года.

В итоге «ГАЗель отправили на спецстоянку, в отношении водителя составлен протокол.

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