Автоинспекторы Казани нашли водителя, который едва не устроил ДТП, проехав на красный

Автоинспекторам Казани по видео удалось найти водителя, который проехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщают в городской Госавтоинсекции, видеозапись с нарушением поступила в телеграм-бот ведомства. На кадрах запечатлено, как на улице Мусина водитель Daewoo Matiz проехал на запрещающий сигнал светофора.

Позднее стражи порядка нашли нарушителя. Им оказался 34-летний уроженец Кыргызстана, проживающий в Авиастроительном районе Казани. В итоге водителя привлекли к ответственности.

В ведомстве также отметили, что при повторном нарушении мужчине грозит лишение прав до 6 месяцев.