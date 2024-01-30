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Автоинспекторы Казани нашли водителя, который едва не устроил ДТП, проехав на красный
Автоинспекторам Казани по видео удалось найти водителя, который проехал на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщают в городской Госавтоинсекции, видеозапись с нарушением поступила в телеграм-бот ведомства. На кадрах запечатлено, как на улице Мусина водитель Daewoo Matiz проехал на запрещающий сигнал светофора.
Позднее стражи порядка нашли нарушителя. Им оказался 34-летний уроженец Кыргызстана, проживающий в Авиастроительном районе Казани. В итоге водителя привлекли к ответственности.
В ведомстве также отметили, что при повторном нарушении мужчине грозит лишение прав до 6 месяцев.
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