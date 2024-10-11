Автоинспекторы Казани нашли у жителя Башкортостана в машине почти килограмм синтетики

Автоинспекторы Казани остановили для проверки 54-летнего водителя из Республики Башкортостан и обнаружили в салоне автомобиля 900 грамм синтетических наркотиков.

По данным МВД по РТ, водитель в разговоре с полицейскими заметно нервничал. В связи с этим было принято решение произвести досмотр автомобиля.

В багажнике автоинспекторы обнаружили два пакета, а в салоне иномарки еще три похожих упаковки и пластиковую бутылку с веществом светлого оттенка. Выяснилось, что в пакетиках находится синтетический наркотик, общая масса которого составляет примерно 900 граммов.

По предварительной информации, наркотики мужчина забрал из тайника в Московской области и вез в Башкортостан.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.