Автоинспекторы Казани нашли у пассажира иномарки почти 2 кг мефедрона

На посту «Малиновка» под Казанью инспекторы ГИБДД остановили иномарку Skoda, которая двигалась со стороны Москвы в направлении Казани.

Полицейские решили провести осмотр машины после того, как пассажир автомобиля начал вести себя подозрительно. Он сильно нервничал.

Во время осмотра сотрудники нашли пакет 34-летнего жителя Челябинска, в котором находились два свертка с неизвестным веществом. Как показало исследование, в свертках находилось наркотическое вещество – мефедрон весом 1 кг 985 гр.

Мужчину задержали. Он рассказал, что устроился наркокурьером в середине июля. Мужчине пообещали вознаграждение в размере 300 тысяч рублей, на что он согласился. По указанию куратора, он забрал наркотики Ленинградской области. После этого он должен был отвезти содержимое в Челябинск, чтобы там сбыть их.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». 34-летнего мужчину заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.