Автоинспекторы Казани нашли автохама, который за рулем Mercedes записывал видеоролики

Сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД.

В минувший вторник сотрудники полка ДПС обнаружили в соцсетях видеоролики, на которых видно, как молодой человек управляет авто, не пристегнувшись ремнем безопасности.

Кроме этого, при движении он записывал на мобильный телефон видео, в котором осуждал прохожих, которые фотографировали его Mercedes, припаркованный на тротуаре.

Позднее автора видео нашли. Им оказался 28-летний местный житель. В отношении автовладельца составили административные материалы по трем статьям.