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Автоинспекторы Казани нашли автохама, который за рулем Mercedes записывал видеоролики
Сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД.
В минувший вторник сотрудники полка ДПС обнаружили в соцсетях видеоролики, на которых видно, как молодой человек управляет авто, не пристегнувшись ремнем безопасности.
Кроме этого, при движении он записывал на мобильный телефон видео, в котором осуждал прохожих, которые фотографировали его Mercedes, припаркованный на тротуаре.
Позднее автора видео нашли. Им оказался 28-летний местный житель. В отношении автовладельца составили административные материалы по трем статьям.
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