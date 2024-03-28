Автоинспекторы Казани напомнили родителям о том, как уберечь детей от ДТП

Автоинспекторы Казани напомнили родителям, что только они могут предупредить нарушения и исключить риск травматизма детей на дорогах.

Перед каждым выходом на дорогу напоминайте детям основные правила безопасного поведения при переходе проезжей части и каждый раз подкрепляйте это своим примером, отмечают в ведомстве. Важно обеспечить ребенка световозвращающими элементами – в темное время суток и в сумерки он должен быть заметен на дороге. Качественный световозвращатель сделает человека заметным за 150-300 метров, которых водителю хватит, чтобы правильно среагировать и избежать столкновения.

«При перевозке детей до 12 лет в автомобиле необходимо использовать детские удерживающие устройства. Выбранное в соответствии с ростом и весом ребенка и правильно установленное детское автокресло снижает риск получения травм в случае ДТП», – добавил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции Казани Артур Газизов.

Со своей стороны сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе контролируют соблюдение ПДД детьми, с составлением карточек «Стоп – твоя жизнь в опасности!» в наиболее опасных местах.