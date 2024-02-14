Автоинспекторы Казани ищут водителя, который сбил школьника и скрылся с места ДТП

Накануне в районе двух часов дня напротив дома №18А на Трамвайной улице в Казани водитель неустановленного автомобиля сбил 7-летнего школьника. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

Начальник городского отделения пропаганды Алия Валиева рассказала, что по предварительным данным автомобилист превысил скорость и сбил школьника, который шел по краю дороги в попутном направлении справа в отсутствие тротуара. После наезда водитель скрылся с места ДТП.

В свою очередь ребенок получил травмы различной степени тяжести, после осмотра медиков отпущен домой.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев ДТП откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.