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Автоинспекторы Казани ищут водителя, который сбил школьника и скрылся с места ДТП
Накануне в районе двух часов дня напротив дома №18А на Трамвайной улице в Казани водитель неустановленного автомобиля сбил 7-летнего школьника. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.
Начальник городского отделения пропаганды Алия Валиева рассказала, что по предварительным данным автомобилист превысил скорость и сбил школьника, который шел по краю дороги в попутном направлении справа в отсутствие тротуара. После наезда водитель скрылся с места ДТП.
В свою очередь ребенок получил травмы различной степени тяжести, после осмотра медиков отпущен домой.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев ДТП откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.
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