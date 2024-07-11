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Происшествия 11 июля 2024 10:57

Автоинспекторы Казани ищут водителя, который сбил идущего у обочины мужчину и уехал

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10 июля около 14:00 на улице Харьковской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Неизвестный водитель сбил 51-летнего мужчину, который двигался по краю дороги возле дома №84.

Нарушив правила дорожного движения, водитель покинул место аварии, не оказав помощи пострадавшему. В результате наезда пешеход получил различные травмы. Степень их тяжести устанавливается.

Отдел ГИБДД Казани обращается к гражданам с просьбой о содействии в расследовании данного происшествия. Всех, кто располагает какой-либо информацией об инциденте, просят связаться с полицией по следующим номерам: 5-333-819 или 5-333-848.

#сбил и скрылся
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