Автоинспекторы Казани через соцсети узнали о встрече «тонировщиков» и устроили облаву

Во время мониторинга соцсетей автоинспекторы выяснили, что клуб любителей «глухой» тонировки и другого тюнинга автомобилей решили провести встречу. Слет планировался на парковке возле одного из крупных казанских ТЦ.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, в результате рейда полицейские составили 36 административных протоколов за чрезмерно тонированные стекла, отсутствие полиса ОСАГО, а также за нечитаемые номера и неисправные автомобили. Пять машин были отправлены на штрафстоянки.

«Госавтоинспекция Татарстана еще раз напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призывает быть крайне внимательными и осторожными на дорогах», – подчеркнул начальник отдела ДПС УГИБДД МВД по РТ Айрат Самигуллин.

