Автоинспекторы Казани будут ловить водителей без прав, пьяных за рулем и должников

Казанская Госавтоинспекция сообщает жителям столицы РТ о том, что состоится ежемесячное мероприятие по выявлению латентных нарушений ПДД, сообщили в ведомстве.

Очередной рейд пройдет 15 июня с 16 до 23 часов.

Мероприятие проведут вместе с участковыми уполномоченными полиции и ПДН.

Под пристальным вниманием автоинспекторов окажутся лица, неоднократно привлекавшиеся ранее к административной ответственности, не соблюдающие правил перевозки детей, управляющие транспортными средствами без водительского удостоверения.

Кроме того, правоохранители будут ловить водителей в состоянии опьянения, а также автомобилисты, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию транспортного средства. Адресная работа будет проводиться и с водителями, уклоняющимися от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД РФ в установленные законом сроки.

Кроме этого, на особом контроле будет выявление водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам, и пешеходов, не соблюдающих правила поведения на проезжей части.