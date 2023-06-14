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Автоинспекторы Казани будут ловить водителей без прав, пьяных за рулем и должников
Казанская Госавтоинспекция сообщает жителям столицы РТ о том, что состоится ежемесячное мероприятие по выявлению латентных нарушений ПДД, сообщили в ведомстве.
Очередной рейд пройдет 15 июня с 16 до 23 часов.
Мероприятие проведут вместе с участковыми уполномоченными полиции и ПДН.
Под пристальным вниманием автоинспекторов окажутся лица, неоднократно привлекавшиеся ранее к административной ответственности, не соблюдающие правил перевозки детей, управляющие транспортными средствами без водительского удостоверения.
Кроме того, правоохранители будут ловить водителей в состоянии опьянения, а также автомобилисты, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию транспортного средства. Адресная работа будет проводиться и с водителями, уклоняющимися от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД РФ в установленные законом сроки.
Кроме этого, на особом контроле будет выявление водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам, и пешеходов, не соблюдающих правила поведения на проезжей части.
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