Автоинспекторы из РТ помогли дедушке с ребенком доехать до больницы

Фото: МВД по РТ

Автоинспекторы из Татарстана помогли дедушке с внуком добраться до больницы.

Как сообщает МВД по РТ, годовалый ребенок отравился лекарствами и дедушка принял решение отвезти его в больницу. На 115-м км дороги Йошкар-Ола – Зеленодольск он заметил сотрудников ГАИ Ильнура Гисмиева и Аделя Валеева, подъехал к ним и попросил о помощи. Автоинспекторы оперативно сопроводили их к больнице, где мальчику оказали медпомощь.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, а дедушка малыша поблагодарил инспекторов за помощь и неравнодушие.