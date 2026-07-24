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Происшествия 24 июля 2026 09:43

Автоинспекторы из РТ помогли дедушке с ребенком доехать до больницы

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Автоинспекторы из РТ помогли дедушке с ребенком доехать до больницы
Фото: МВД по РТ

Автоинспекторы из Татарстана помогли дедушке с внуком добраться до больницы.

Как сообщает МВД по РТ, годовалый ребенок отравился лекарствами и дедушка принял решение отвезти его в больницу. На 115-м км дороги Йошкар-Ола – Зеленодольск он заметил сотрудников ГАИ Ильнура Гисмиева и Аделя Валеева, подъехал к ним и попросил о помощи. Автоинспекторы оперативно сопроводили их к больнице, где мальчику оказали медпомощь.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, а дедушка малыша поблагодарил инспекторов за помощь и неравнодушие.

#гаи #МВД по РТ
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