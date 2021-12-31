Автоинспекторы исполнили мечту ребенка-инвалида из Нижнекамска

В преддверии Нового года инспекторы ГИБДД Нижнекамска исполнили мечту мальчика-инвалида Ильнура. О ней стражам порядка рассказала мама особенного ребенка.

С детства Ильнул грезил стать инспектором Госавтоинспекции и прокатиться в патрульном авто с включенными сиреной и проблесковыми маячками.

Узнав об этом, 29 декабря экипаж ДПС взял Ильнура на патрулирование городских улиц. Юный «полицейский» проехался по городу с сиреной и огнями, и смог почувствовать себя настоящим стражем порядка.







