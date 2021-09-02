Автоинспекторы и «родительский патруль» напомнили нижнекамцам о ПДД

В центре Нижнекамска автоинспекторы вместе с Советом отцов провели «родительский патруль». Они напомнили взрослым и детям о правилах безопасного поведения на дороге, а также рассказали, как правильно переходить дорогу мамам с колясками и велосипедистам. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Водителям инспекторы вручили памятки о том, как правильно выбрать детское автокресло и подчеркнули, что детей в машине можно перевозить только в специальных удерживающих устройствах.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В конце мероприятия всем участникам вручили световозвращающие элементы, которые помогут пешеходам быть заметнее в темноте.

