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Ру Тат
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2 сентября 2021  12:03
Полина Шевчук

Автоинспекторы и «родительский патруль» напомнили нижнекамцам о ПДД

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Автоинспекторы и «родительский патруль» напомнили нижнекамцам о ПДД

В центре Нижнекамска автоинспекторы вместе с Советом отцов провели «родительский патруль». Они напомнили взрослым и детям о правилах безопасного поведения на дороге, а также рассказали, как правильно переходить дорогу мамам с колясками и велосипедистам. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Водителям инспекторы вручили памятки о том, как правильно выбрать детское автокресло и подчеркнули, что детей в машине можно перевозить только в специальных удерживающих устройствах. 

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В конце мероприятия всем участникам вручили световозвращающие элементы, которые помогут пешеходам быть заметнее в темноте.
 

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

 

#гибдд рт #родительский контроль
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