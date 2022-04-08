Автоинспекторы и приставы добились, чтобы должники-водители выплатили 257 тысяч рублей

Сотрудники ГИБДД Казани вместе с налоговой службой и судебными приставами провели рейд на водителей должников в Кировском районе столицы. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В ходе рейда было проверено около 30 автомобилей. Были выявлены нарушители, у которых имелись неоплаченные административные штрафы, налоговые, а также иные задолженности. Всего за время проведения рейда должниками были оплачены задолженности на общую сумму 257 тысяч рублей», – сообщил замначальника отдела ГИБДД УМВД России по Казани Никита Жирнов.

Кроме того, в Госавтоинспекции напомнили, что в первые двадцать дней после вынесения постановления о наложении штрафа за нарушение ПДД его можно оплатить лишь на половину суммы. В противном случае штраф придется оплачивать в полном размере.

ГИБДД рекомендует своевременно оплачивать наложенные штрафы и в очередной раз напоминает – лучший способ не иметь проблем по линии закона в области безопасности дорожного движения – неукоснительное соблюдение ПДД.