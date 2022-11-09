news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
9 ноября 2022  10:20
Полина Шевчук

Автоинспекторы довезли до больницы в Казани годовалого малыша с сильными ожогами

news_top_970_100

В Казани к старшему лейтенанту полиции Рамилю Вагапову и младшему лейтенанту Ильназу Садрутдинову за помощью обратился водитель «Лады». Мужчина сказал, что в авто его годовалый сын, который получил сильные ожоги, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Автоинспекторы незамедлительно включили на патрульной машине звуковые и световые сигналы, и сопроводили папу с мальчиком в детскую больницу, где малышу оказали помощь.

Позднее в соцсетях родители поблагодарили полицейских за помощь.

#помощь инспекторов на дороге #МВД по РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100