Автоинспекторы довезли до больницы в Казани годовалого малыша с сильными ожогами

В Казани к старшему лейтенанту полиции Рамилю Вагапову и младшему лейтенанту Ильназу Садрутдинову за помощью обратился водитель «Лады». Мужчина сказал, что в авто его годовалый сын, который получил сильные ожоги, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Автоинспекторы незамедлительно включили на патрульной машине звуковые и световые сигналы, и сопроводили папу с мальчиком в детскую больницу, где малышу оказали помощь.

Позднее в соцсетях родители поблагодарили полицейских за помощь.