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Автоинспекторы Челнов помогли водителю фуры выбраться из снежного заноса
Накануне на Мензелинском тракте под Челнами экипаж в составе старшего инспектора ДПС Хайрисламова Рамиля, инспектора ДПС Максимова Дмитрия и инспектора ДПС Камалтдинова Зиннура заметили грузовой автомобиль, который съехал с дороги.
Автоинспекторы остановились, чтобы прояснить ситуацию и предложить свою помощь. Водитель, житель Нижегородской области рассказал, что автомобиль застрял из-за снежных заносов и самостоятельно справиться с ситуацией не может.
Сотрудники ДПС организовали ручное регулирование дорожного движения и с помощью специальной техники помогли вернуть автомобиль на дорогу.
Водитель фуры поблагодарил сотрудников за оказанную помощь и продолжил движение, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
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