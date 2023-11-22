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Руc Тат
Происшествия 22 ноября 2023 12:10

Автоинспекторы Челнов помогли водителю фуры выбраться из снежного заноса

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Накануне на Мензелинском тракте под Челнами экипаж в составе старшего инспектора ДПС Хайрисламова Рамиля, инспектора ДПС Максимова Дмитрия и инспектора ДПС Камалтдинова Зиннура заметили грузовой автомобиль, который съехал с дороги.

Автоинспекторы остановились, чтобы прояснить ситуацию и предложить свою помощь. Водитель, житель Нижегородской области рассказал, что автомобиль застрял из-за снежных заносов и самостоятельно справиться с ситуацией не может.

Сотрудники ДПС организовали ручное регулирование дорожного движения и с помощью специальной техники помогли вернуть автомобиль на дорогу.

Водитель фуры поблагодарил сотрудников за оказанную помощь и продолжил движение, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

#сотрудники Госавтоинспекции
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