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Автоинспекторы Челнов поймали водителя, который решил развернуться прямо на зебре
Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя автомобиля, грубо нарушившего ПДД в Набережных Челнах.
31 августа в соцсетях появилась видеозапись, на кадрах которой видно, как автомобиль Volvo разворачивается через тротуар разделительной полосы, при этом пересекая пешеходный переход, по которому двигались дети-пешеходы.
Изучив видеозапись, автоинспекторы установили водителя. Им оказался 32-летний местный житель. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.
В настоящее время автолюбитель привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям: за неподачу указателя поворота, не предоставление преимущества пешеходам и движение по тротуару. Общая сумма штрафов составила 5000 рублей.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД.
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