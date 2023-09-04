Автоинспекторы Челнов поймали водителя, который решил развернуться прямо на зебре

Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя автомобиля, грубо нарушившего ПДД в Набережных Челнах.



31 августа в соцсетях появилась видеозапись, на кадрах которой видно, как автомобиль Volvo разворачивается через тротуар разделительной полосы, при этом пересекая пешеходный переход, по которому двигались дети-пешеходы.

Изучив видеозапись, автоинспекторы установили водителя. Им оказался 32-летний местный житель. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

В настоящее время автолюбитель привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям: за неподачу указателя поворота, не предоставление преимущества пешеходам и движение по тротуару. Общая сумма штрафов составила 5000 рублей.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД.