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Автоинспекторы Челнов по видео нашли автохама, рассекавшего по тротуару на набережной
Автоинспекторы Челнов привлекли к административной ответственности 21-летнего водителя, который двигался по велопешеходной дорожке Набережной Табеева. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.
Накануне в социальных сетях было опубликовано видео, на котором автомобиль «ВАЗ 2106» двигался по велопешеходной дорожке Набережной Табеева, тем самым создавая опасность пешеходам.
Правонарушение удалось обнаружить благодаря мониторингу соцсетей. Позднее автоинспекторам удалось найти водителя. Им оказался 21-летний местный житель.
В настоящее время дрифтер привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.
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