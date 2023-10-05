news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 5 октября 2023 11:54

Автоинспекторы Челнов по видео нашли автохама, рассекавшего по тротуару на набережной

Скопировать ссылку

Автоинспекторы Челнов привлекли к административной ответственности 21-летнего водителя, который двигался по велопешеходной дорожке Набережной Табеева. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

Накануне в социальных сетях было опубликовано видео, на котором автомобиль «ВАЗ 2106» двигался по велопешеходной дорожке Набережной Табеева, тем самым создавая опасность пешеходам.

Правонарушение удалось обнаружить благодаря мониторингу соцсетей. Позднее автоинспекторам удалось найти водителя. Им оказался 21-летний местный житель.

В настоящее время дрифтер привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.

Фото: © Госавтоинспекция Челнов


#дтп челны
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100