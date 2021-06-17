Автоинспекторам пришлось стрелять в пьяного водителя и его агрессивных приятелей в РТ

Инцидент произошел накануне ночью в Менделеевском районе республики, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль, однако его водитель только увеличил скорость и попытался скрыться. Началась погоня, в результате которой водителя задержали, но на место происшествия подъехали его приятели, которые начали вести себя агрессивно: кричали матом, хватали сотрудников за форму, несколько раз ударили их и попытались отобрать табельное оружие.

Автоинспекторам пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух и два в сторону нападавших. В результате водитель авто получил огнестрельное ранение, его доставили в больницу, куда также обратились оба правоохранителя.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении полицейского». Кроме того, к ответственности также будет привлечен водитель автомобиля.