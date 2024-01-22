Автоинспектора оштрафовали за незаконную эвакуацию машины жительницы Казани

Прокуратура Московского района Казани проверила жалобу местной жительницы, чью машину незаконно эвакуировали автоинспекторы, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Выяснилось, что женщина припарковала машину рядом с запрещающим остановку знаком. Когда авто эвакуировали, сработала сигнализация. Женщина выбежала на улицу и обратилась к инспектору, чтобы авто вернули, однако он ей отказал заявив, что машину можно будет забрать только со спецстоянки.

По закону автоинспектор должен был вернуть автоледи машину на месте. В отношении него составили административное дело. Суд оштрафовал полицейского на 20 тысяч рублей.

В адрес начальника ОГИБДД УМВД России по Казани было внесено представление с требованием вернуть машину заявительнице без оплаты стоимости ее перемещения и хранения на спецстоянке. Требования прокуратуры были выполнены после того, как автоледи заплатила штраф за нарушение ПДД.