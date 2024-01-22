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Происшествия 22 января 2024 12:42

Автоинспектора оштрафовали за незаконную эвакуацию машины жительницы Казани

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Прокуратура Московского района Казани проверила жалобу местной жительницы, чью машину незаконно эвакуировали автоинспекторы, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Выяснилось, что женщина припарковала машину рядом с запрещающим остановку знаком. Когда авто эвакуировали, сработала сигнализация. Женщина выбежала на улицу и обратилась к инспектору, чтобы авто вернули, однако он ей отказал заявив, что машину можно будет забрать только со спецстоянки.

По закону автоинспектор должен был вернуть автоледи машину на месте. В отношении него составили административное дело. Суд оштрафовал полицейского на 20 тысяч рублей.

В адрес начальника ОГИБДД УМВД России по Казани было внесено представление с требованием вернуть машину заявительнице без оплаты стоимости ее перемещения и хранения на спецстоянке. Требования прокуратуры были выполнены после того, как автоледи заплатила штраф за нарушение ПДД.

#Прокуратура РТ
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