Автоинспектор в РТ спас задыхающегося ребенка, к которому скорая ехала, но увязла в снегу

В Нурлатском районе автоинспектор спас двухлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Бригада скорой ехала на вызов к задыхающемуся мальчику, но из-за заметенных снегом дорог карета скорой помощи не смогла добраться до места жительства ребенка. Медики сообщили о случившемся в экстренные службы.

На место отправился экипаж ДПС, однако и он не смог добраться из-за снегопада. Инспектор по пропаганде БДД отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Нурлатскому району лейтенант полиции Марат Хисамов, оставив автомобиль, пешком дошел до дома и на руках донес ребенка до патрульного автомобиля.

Посадив маму с малышкой и сотрудницу скорой помощи в служебный автомобиль, используя специальную светозвуковую установку, сотрудник смог сократить время и доставить ребенка в больницу в короткий срок. В больнице ребенку сразу оказали всю необходимую помощь.