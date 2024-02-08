Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Автоинспектор в РТ спас задыхающегося ребенка, к которому скорая ехала, но увязла в снегу
В Нурлатском районе автоинспектор спас двухлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Бригада скорой ехала на вызов к задыхающемуся мальчику, но из-за заметенных снегом дорог карета скорой помощи не смогла добраться до места жительства ребенка. Медики сообщили о случившемся в экстренные службы.
На место отправился экипаж ДПС, однако и он не смог добраться из-за снегопада. Инспектор по пропаганде БДД отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Нурлатскому району лейтенант полиции Марат Хисамов, оставив автомобиль, пешком дошел до дома и на руках донес ребенка до патрульного автомобиля.
Посадив маму с малышкой и сотрудницу скорой помощи в служебный автомобиль, используя специальную светозвуковую установку, сотрудник смог сократить время и доставить ребенка в больницу в короткий срок. В больнице ребенку сразу оказали всю необходимую помощь.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников