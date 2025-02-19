Автоинспектор спас краснокнижную птицу, которая врезалась в лобовое стекло грузовика в РТ

Начальник отделения Госавтоинспекции Алексеевского района РТ Руслан Шакиров спас краснокнижную птицу, попавшую в неприятность. Во время дежурства он узнал о необычном происшествии: в лобовое стекло грузовика врезался орлан-белохвост – редкая птица, находящаяся под охраной государства. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

После тщательного осмотра территории он нашел пострадавшую птицу. Орлан выглядел слабым и не мог подняться в воздух. Срочно доставив его в ветклинику, полицейский передал его специалистам Госкомитета РТ по биоресурсам.

Как оказалось, серьезных травм крылатый хищник не получил, однако специалисты приняли решение поместить его в реабилитационный центр до полного восстановления.